- ”In perioada 1.I – 31.VII.2023 s-au eliberat 20.196 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 24% fata de perioada 1.I – 31.VII.2022. Scaderi s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (-1460 autorizatii), Sud-Muntenia (-1019), Nord-Vest (-983), Vest…

- Dintr-un total de 355 de licee cu profil tehnologic din Romania, 166 se afla in mediul rural, ceea ce inseamna ca aproximativ unu din doi elevi care frecventeaza aceste unitați de invațamant traiește și invața in mediul rural. Datele Ministerului Educației arata ca, dintre elevii liceelor tehnologice…

- In Teleorman, sunt 15 pensionari la 10 salariați, iar situația este asemanatoare și in Vaslui. Pensia medie a ajuns și ea la puțin peste 2.000 de lei, dar nu acopera cheltuielile, potrivit INS. La nivel național, raportul dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor…