Germania, Franta si Statele Unite ale Americii ocupa primele trei locuri in topul tarilor care controleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania, releva datele Institutului National de Statistica (INS), remis vineri AGERPRES.

- Germania, Franta ṣi Statele Unite ale Americii ocupa primele trei locuri in topul ṭarilor care controleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania. In Romania, in anul 2020, au fost identificate 91.217 grupuri de intreprinderi, arata datele Institutului National de Statistica (INS).

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu a participat impreuna cu prim-ministra Natalia Gavrilița la conferința donatorilor Platformei de sprijin a Republicii Moldova, co-organizata de Germania, Franța și Romania și la care au luat parte 47 de participanți:…

- Cerealele pentru boabe, plantele uleioase si leguminoasele pentru boabe au inregistrat cele mai mari creșteri de producție, in 2021, comparativ cu anul precedent, in timp ce la polul opus se afla cartofii si legumele, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul National de Statistica (INS).…

Federatiile de fotbal, baschet si sah numara cei mai multi sportivi legitimati din Romania din totalul acestora. Primele trei sporturi aduna circa 64% din numarul total de sportivi legitimati, conform datelor Institutului National de Statistica, citate de ZF și Mediafax.

- Productia industriala a crescut cu 1,6% in zona euro si cu 2,5% in Uniunea Europeana in decembrie 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, iar Malta, Irlanda, Cehia, Germania, Franta si Romania au inregistrat cea mai semnificativa scadere, arata datele publicate miercuri de Oficiul European…

- Institutul Național de Statistica a anunțat marți, 15 februarie, ca Produsul Intern Brut s-a redus cu 0,5% in perioada octombrie-decembrie 2021 fața de trimestrul anterior. Aceleași date arata și ca, la nivelul intregului an, Romania a inregistrat o creștere economica de 5,6%, dar sub așteptarile inițiale…

- Rusia a calificat miercuri drept ”distructiva” decizia Statelor Unite-SUA de a trimite 3000 de militari suplimentari in Europa de Est in contextul tensiunilor exacerbate intre Moscova si occidentali cu privire la Ucraina, transmite AFP. Viceministrul de externe rus Alexandr Grusko, citat de agentia…