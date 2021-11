INS confirmă: scumpiri în cascadă, facturile la gaze au crescut cu 46% în ultimul an Institutul Național de Statistica a confirmat ceea ce romanii au simțit deja la buzunare de mult timp: viața in Romania devine tot mai scumpa. Conform unui raport publicata astazi, 10 octombrie, instituția constata ca rata inflației pentru ultimele 12 luni este de 7,9% Cea mai mare creștere in in ultimul an a suferit-o prețul la gaze, romanii platind in medie cu 46% mai mult fața de luna octombrie din 2020. Nici la capitolul energie electrica lucrurile nu stau cu mult mai bine, prețul in același interval crescand cu peste 24%. Creșteri importante au fost inregistrate și la unele alimentate: ulei… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

