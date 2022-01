Stiri pe aceeasi tema

- ”Comenzile noi din industria prelucratoare in perioada 1.I – 30.XI.20 2 1 , comparativ cu perioada 1.I – 30.XI.20 2 0 , au crescut pe ansamblu cu 1 8 , 5 %, datorita cresterilor inregistrate in indu stria bunurilor intermediare (+3 5 , 9 %) , industria bunuri lor de folosinta indelungata (+2 1 , 6 %)…

- “Cifra de afaceri din industrie, in perioada 1.I-31.X.2021, comparativ cu perioada 1.I-31.X.2020, a crescut pe ansamblu cu 18,8%, datorita cresterii industriei extractive (+20,9%) si industriei prelucratoare (+18,7%). Pe marile grupe industriale, cresteri ale cifrei de afaceri s-au inregistrat in sectoarele:…

- Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a crescut in perioada ianuarie-octombrie cu 18,8%, fata de aceeasi perioada din 2020, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „Cifra de afaceri din industrie, in perioada…

- ”Comenzile noi din industria prelucratoare, in perioada 1.I – 31.X.202 1 , comparativ cu perioada 1.I – 31.X.202 0 , au crescut pe ansamblu cu 19 , 2 %, datorita cresterilor inregistrate in indu stria bunurilor intermediare (+3 5 , 9 %) , industria bunuri lor de folosinta indelungata (+2 0 , 2 %) si…

- Comerțul intre Rusia și China, in primele 11 luni ale 2021 a crescut cu 33,6% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut și s-a ridicat la 130.428 miliarde USD, potrivit datelor publicate marți de catre Serviciul Vamal Principal din Republica Populara Chineza, transmite noi.md cu referire la ria.ru.…

- Pe marile grupe industriale, cresteri ale cifrei de afaceri s-au inregistrat in sectoarele: industria bunurilor intermediare (+28,5%), industria bunurilor de folosinta indelungata (+26,5%), industria bunurilor de capital (+20,4%), industria bunurilor de uz curent (+11,3%) si industria energetica (+10,0%).Conform…

- Cifra de afaceri s-a majorat cu 46%: de la 310 milioane de lei (9 luni 2020) la 451 milioane de lei (9 luni 2021)EBITDA in crestere cu 32%: de la 49 milioane de lei (9 luni 2020) la 64,5 milioane de lei (9 luni 2021)Profitul operational a avansat ...

- TADIEX S.R.L. anunța lansarea proiectului cu titlul „GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU TADIEX SRL” proiect cu nr. RUE M2-8756 inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr. 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 180 zile, incepand cu data semnarii…