Inregistrarea unui domeniu prin HOST AGE este mult mai avantajoasa si mai simpla decat ai putea crede! Ca antreprenor in cautare de nume de domenii, te vei lovi de diferite tipuri de preturi, iar pentru a face o alegere optima, trebuie sa verifici cu atentie conditiile de vanzare. Taxa de inregistrare poate varia de la un furnizor la altul, depinde si de extensia domeniului.



La Host Age, partener RoTLD din 2002 pentru inregistrarea domeniilor .ro, domeniile romanesti sunt ieftine, pretul fiind de 40 lei/an. Firma are o experienta impresionanta, in 2020 a aniversat 19 ani de activitate in inregistrarea si gazduirea de nume de domenii avand o lista impresionanta de clienti.



Gazduire… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

