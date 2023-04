Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici va fi prezent in aceasta seara in a șasea finala la Campionatele Naționale de seniori, tineret și juniori, el urmand sa evolueze la 100 metri fluture, unde in serii a fost cronometrat cu 54,89 s. Campionatele Naționale de seniori, juniori și tineret au ajuns la ultima zi, cea care aparține…

- AC “Mica Roma” Blaj, 3 medalii de aur la naționalele pe șosea: 3 medalii de aur! Mihaela Blaga – aur la juniori și argint la tineret Rezultate extraordinare realizate de AC “Mica Roma” Blaj la Campionatele Naționale de alergare pe șosea pe distanța de 5 kilometri. La București, fetele pregatite de antrenoarea…

- Sportivii de la CSM Tg.Mureș au cucerit, joi seara, alte trei medalii la Campionatele Naționale de inot in bazin de 50 metri, de la Otopeni. Doua de argint prin Fangli Henrietta (foto) și Daniel Nicușan in probele de 200 metri bras, categoria seniori, precum și una de bronz la 4 x 100 metri mixt seniori,…

- Etapa finala a Campionatului Național de atletism indoor pentru juniori Under 16 s-a disputat la finalul saptamanii trecute, la Bacau. Sportivi de la LPS Suceava, antrenați de Iustin Tatarau, au reușit sa urce pe cea mai inalta treapta a podiumului de premiere in proba de ștafeta 4x400 metri, ...

- BUCURESTI. Ignorat de autoritatile locale in prima sesiune de finantari nerambursabile, sambo a facut, din nou, sa se vorbeasca despre Arad in termeni laudativi dupa Campionatul National de Juniori si Tineret si Cupa Romaniei de Seniori.

- Complexul Turistic de Natatie din Targoviste a gazduit cea de-a doua editie a „Cupei Rotary Contratimp” la inot, competitie la startul careia s-au aflat 500 de sportivi de la 35 de cluburi din tara. Printre acestia s-a numarat si reprezentantul CSM Ploiesti, Luca Marinescu, sportiv care a concurat in…

- Etapa a doua a Campionatului Național pentru Seniori, Tineret și Juniori U20 de atletism in sala, derulata la finalul saptamanii trecute, la București, s-a dovedit un rodaj util pentru finala competiției, ce va avea loc in perioada 18-19 februarie, tot in capitala. Runda secunda a Naționalelor Indoor…

- In weekend-ul 21-22 ianuarie s-a desfașurat la București etapa 1 a Campionatelor Naționale rezervate categoriilor Seniori , Tineret și Juniori1. La aceasta competiție, sportivii pregatiți... The post Duble prezențe pe podiumuri și Recorduri Personale pentru atleții CSU Arad appeared first on Special…