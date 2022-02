Innotech Student: finanțări nerambursabile pentru studenți antreprenori prin programul StartUPT! Specialiștii Universitații Politehnica Timișoara, in colaborare cu fonduri-structurale.ro, vor pregati peste 300 de studenți care au spirit antreprenorial și vor sa iși deschida o afacere. Cele mai bune planuri de business vor primi o finanțare intre 40.000 și 60.000 de euro. Lansarea proiectului va avea loc miercuri 2 Februarie 2022, ora 14:00. Evenimentul va avea […] The post Innotech Student: finanțari nerambursabile pentru studenți antreprenori prin programul StartUPT! appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toata campania electorala de la Dumbravita a necunoscutului Horia Bugarin a fost construita pe spatele PSD. Atunci dar si acum Horica tuna si fulgera la adresa social democratilor despre care spune ca nu au facut nimic. In prezent acelasi primar se plange de cate ori are ocazia ca are opozitie din partea…

- Toata campania electorala de la Dumbravita a necunoscutului Horia Bugarin a fost construita pe spatele PSD. Atunci dar si acum Horica tuna si fulgera la adresa social democratilor despre care spune ca nu au facut nimic. In prezent acelasi primar se plange de cate ori are ocazia ca are opozitie din partea…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale lanseaza sesiunea de primire a solicitarilor de finanțare din acest an pentru submasura 4.1a din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR 2020) pentru investitii in exploatatii pomicole. Ghidul solicitantului aflat in consultare…

- In urma cu 5 luni, Razvan și Cosmin erau studenți ce se apropiau de ziua absolvirii. Cariera era un concept abstract, iar despre cum sa te pregatești pentru un job, cum sa iți dezvolți o cariera știau foarte puține lucruri. Chiar și acele puține informații erau prin lentila unor discursuri motivaționale…

- FCSB și Rapid vor juca miercuri, de la 20:30, in derby-ul etapei a 20-a din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe Look+, DigiSport și TV Telekom Sport. Programul etapei cu numarul 20 din Liga 1 FCSB - Rapid, liveTEXT de la 20:30 Click AICI pentru live + statistici FCSB…

- In perioada 6-9 decembrie 2021 se spala pubelele destinate colectarii deșeurilor reziduale in Sanandrei, Gelu, Sanpetru Mic, Șandra și Uihei. Luni, 6 decembrie: Sanandrei Strazile BATRANA(SF ANDREI STANGA SPRE CARANI), BISERICII(SF ANDREI STANGA SPRE CARANI), BRANDUSELOR, CALEA HODONULUI (2 firme),…

- Toate casieriile Aquatim și centrul relații clienți din Timișoara vor fi inchise pe 30 noiembrie și 1 decembrie. Factura de apa poate fi platita cu card bancar, prin platforma „Contul meu” de pe www.aquatim.ro, prin transfer bancar, la comercianții PayPoint, la oficiile poștale, prin serviciul Westaco…

- Actorii HPse reunesc cu alti membrii din distributia celor opt filme „Harry Potter” pentru prima data intr-un program-retrospectiva special al HBO Max, pentru a marca 20 de ani de la lansarea primului lungmetraj din franciza, „Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”. Programul este regizat…