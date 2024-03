Stiri pe aceeasi tema

- American Councils for International Education, o organizație lider in domeniul schimburilor academice și culturale internaționale, se asociaza cu EdVenture Partners, o renumita agenție de experiențe cu sediul in SUA, cunoscuta pentru crearea multora dintre cele mai importante programe de impact social…

- Presedinta Georgiei, Salome Zurabisvili, a solicitat Statelor Unite sa deblocheze livrarile de armament catre Ucraina, intr-un context in care Europa depune eforturi pentru a consolida capacitatile militare ucrainene

- STUDII… Tinerii din judetul Vaslui, care vor sa studieze in Statele Unite ale Americii, pot beneficia de burse. Acestia pot accesa programul FLEX, inscrierile vor avea loc in luna august, insa American Councils for International Education a anuntat ca adolescentii se pot preinscrie. „Aplicatiile online…

- Comunicat de presa: American Councils for International Education anunța deschiderea sesiunii de preinscriere pentru bursele Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2025-2026 Ambasada Statelor Unite in Romania, Ministerul Educației din Romania și American Councils for International Education (Consiliile…

- Ambasada Statelor Unite in Romania, Ministerul Educației din Romania și American Councils for International Education (Consiliile Americane pentru Educație Internaționala) invita liceenii cu cetațenie romana sa se preinscrie la Programul FLEX 2025-2026. Programul educațional FLEX este finanțat de catre…

- Liceenii romani pot studia un an de liceu in SUA, gratuit. Ce este Programul FLEX și cum se pot preinscrie Liceenii romani pot studia un an de liceu in SUA, gratuit. Ambasada Statelor Unite in Romania, Ministerul Educației din Romania și American Councils for International Education (Consiliile Americane…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina din Parlamentul Romaniei, a participat marți, 27 februarie, la evenimentul desfașurat la Palatul Parlamentului, intitulat „730 de zile de razboi in inima Europei: consecințe, realitați și perspective in…

- Un sondaj realizat de Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) arata ca majoritatea refugiatilor ucraineni si a persoanelor stramutate in interiorul Ucrainei doresc sa revina la caminele lor, a transmis ieri DPA. Sondajul, realizat pe un esantion de 9.900 de persoane in ianuarie si februarie,…