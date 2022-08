Stiri pe aceeasi tema

- Wherefrom.org, platforma britanica de sustenabilitate a produselor iși extinde echipa de cercetare și dezvoltare la Cluj-Napoca. Platforma a fost creata in 2018, iar unul dintre co-fondatori este un roman, Cristian Moldovan.

- CFR Cluj - Rapid 1-0, in prima etapa a sezonului de Liga 1. Gica Popescu, fostul mare internațional roman, a fost deranjat de declarațiile lui Mutu de la finalul partidei. Oficialul celor de la Farul le ia apararea tinerilor, dupa ce antrenorul Rapidului a declarat ca a avut doar jucatori neexperimentați…

- Artistul are și afaceri conexe carierei sale muzicale, mai ales ca nu se vede machiindu-se și la 50 de ani, dupa propriile marturisiri. „Sunt doua cai de a trece prin viața: degeaba sau nu. Eu vreau sa pun banii sa munceasca pentru mine”, a marturisit el. Carla’s Dreams este un proiect muzical de succes…

- Scene incredibile pe lacul din Dumbravita, in cursul saptamanii. Un barbat si-a lasat cainele de vanatoare liber, iar animalul a intrat in apa si a incercat sa prinda una dintre lebedele care traieste acolo. Patrupedul a urmarit pasarea, fiind nevoie de interventia unui martor care a sarit in apa si…

- Andreea Marin și fiul lui Ștefan Banica, Radu Ștefan, au urcat impreuna pe scena, la același eveniment. Frumoasa prezentatoare a stralucit la evenimentul la care au fost prezenți mai mulți artiști, sportivi de performanța, oameni de afaceri și oameni de televiziune.

- Un scriitor roman, eseist și comentator politic nascut la Odesa, pe vremea cand aparținea de URSS, și-a exprimat dezamagirea cu privire la ce a devenit Clujul in ultimii ani: „un model de dezvoltare catastrofa”.

- Pe 15 mai, de la ora 19:00, la Teatru³, va avea loc premiera spectacolului „Oameni singuratici”, un proiect al Teatrului Național Iași, realizat in coproducție cu FaPt - Fabrica de Arta și Producție Teatrala și Centrul Cultural German Iași / Deutsches Kul