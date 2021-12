Stiri pe aceeasi tema

- Wrs lanseaza astazi prima piesa de pe EP-ul „Mandala”, anunțat cu doar cateva zile in urma de catre artist. Piesa “LEAH” este in colaborare cu IRAIDA, iar direcția este dance cu influențe orientale. Acest an a fost unul extrem de important pentru wrs, deoarece 2021 a fost anul in care și-a descoperit…

- INNA continua seria The Session by Global Records și lanseaza “De dragul tau”, o piesa emoționanta, in limba romana, o confesiune sincera despre iubirea profunda și fericirea de a fi alaturi de persoana care face sufletul sa vibreze. Piesa a fost compusa de EMAA și Costin Bodea, versuri EMAA, producție…

- Romanian House Mafia lanseaza un remix alaturi de INNA pentru cea mai recenta lansare a ei – „UP”. Acest remix reprezinta a doua colaborare dintre artiști, prima fiind “From Paris to London”. Energia piesei este una caracteristica Reginei Dance-ului și in acest moment iși revendica locul in playlisturile…

- Sensibilitatea Irinei Rimes este arhicunoscuta publicului larg, dar asta nu o oprește sa ne-o arate din nou și din nou. De data aceasta l-a vrajit și pe Grasu XXL sa puna armura deoparte și sa scrie versurile profunde ale piesei “Prentru totdeauna”. Piesa lansata pe 7 Octombrie, primește astazi un videoclip…

- INNA revine cu un single catchy și care va da dependența care se numește „Up”, compus de Minelli, Sebastian Barac, Marcel Botezan, INNA și Alex Cotoi, versuri de Minelli și produs de Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac. Lyric video-ul pentru „Up” a fost creat de NGM Creative, echipa formata…

- Dupa ce ne-am petrecut toata vara dansand in același ritm cu beat-urile up-tempo ale single-ului de vara al Alexandrei Stan, „Come Into My World”, o colaborare fresh cu dou-ul care face senzație pe scena electronica, format din surorile NERVO, Alexandra Stan a revenit astazi cu o noua piesa, intitulata…

- La scurt timp dupa lansarea piesei “Cerul Rosu” pe toate platformele digitale, Alina Eremia revine cu videoclipul oficial al piesei. Emoția versurilor ne transpune intr-o poveste de iubire ideala, unde timpul și spațiul nu exista, unde brațele persoanei iubite se simt ca un intreg nou univers. “Clipul…

- INNA are o toamna extrem de activa din punct de vedere muzical. Artista lanseaza pentru a treia saptamana consecutiv o noua piesa “Like That” in colaborare cu DJ-ul și producatorul spaniol Brian Cross. Piesa a fost compusa de Brian Cross, INNA (Elena Alexandra Apostoleanu), Joanna Navarro Crass, produsa…