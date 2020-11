Stiri pe aceeasi tema

- INNA lanseaza albumul ”Heartbreaker”, care include 10 piese obținute in urma sesiunii Dance Queen’s House. INNA a stat izolata 3 saptamani intr-o casa alaturi de cei mai apreciați songwriteri și producatori: Marco &Seba, Alex Cotoi, David Ciente și Minelli și a compus cu ei pentru piesele pe care publicul…

- Minelli lanseaza doua piese, Illusion și Nostalgia, care formeaza EP-ul Nostalgic Illusions. Melodiile sunt redate vizual de lyric videos, realizate de Mihai Sighinaș, ce surprind perfect starea și mesajul de iubire și uitare. Versurile vorbesc despre iubire, vise obsesive, melancolie și starile date…

- INNA i-a facut surpriza celei mai bune prietene ale ei mașina visurilor ei – Fiat Abarth, customizata special pentru ea roz, culoarea preferata a Ancai. Anca este cea mai buna prietena a INNEI de aproape 15 ani, un om care i-a fost alaturi in turnee, iar acum este și make-up artistul ei. Ieri in Dance…

- In cel mai recent episod din vlogul INNEI din “Dance Queen’s House”, invitat special este Deliric, iubitul artistei, care i-a gatit o rețeta vegana. El povestește ca ii face placere sa gateasca și sa ii gateasca, iar INNA l-a ajutat cu spalatul vaselor. Cum m-a cucerit Deliric Dance Queen’s House #13…

- INNA s-a intalnit de curand cu instrumentiștii din trupa ei care i-au facut o vizita in casa in care ea sta deja de 2 saptamani și face muzica impreuna cu producatorii și compozitorii Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac, David Ciente și Minelli – Dance Queen’s House. Din cauza pandemiei, aceștia…

- Artista constanteanca a prezentat in cel mai recent episod din Dance Queen 39;s House pasii principali in realizarea machiajului ei preferat.Astazi am sa va arat cum imi face Anca machiajul meu preferat. Probabil ati observat, imi place un anume tip de machiaj: ochi de pisicuta si buze nude. Dar astazi…

- De astazi, INNA incepe o sesiune muzicala care se numește “Dance Queen’s House”, care va dura 3 saptamani intr-o casa spectaculoasa in afara Bucureștiului. Alaturi de artista vor fi Marco&Seba, Alex Cotoi, David Ciente, Minelli și wrs, producatori și songwriteri cu care INNA a lansat hituri precum “Ruleta”,…

- Așteptarea a luat sfârșit pentru ca Apple va lansa oficial cel mai nou model de iPhone, mai exact iPhone 12, pe data de 13 octombrie. Conferința va fi online și poate fi vizionata pe Youtube. iPhone 12. Când apare noul model? Prima…