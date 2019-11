Stiri pe aceeasi tema

- Antonia are toate șansele sa devina virala cu ce a facut live la Virgin Radio Romania, vineri, in #MaratonulLuiNiculae #5 pe Andreea Esca cantand S.O.S de la 5Gang. Antonia a ajuns la Maratonul lui Niculae ediția cu numarul 5. Antonia a acceptat challange-ul Lui Andrei de a imita mai multe personaje.…

- Andrei Niculae a inceput Maratonul de 48 de ore in direct la Virgin Radio Romania! Andrei Niculae va sta LIVE, ON AIR, 48 de ore, timp in care ii va avea alaturi pe Bogdan, Shurubel și Ionuț, Andreea Esca, Alexia Eram, Moise Guran, Ana Baniciu, Antonia, INNA, Iuliana Beregoi, Alexandra Stan, Manuel…

- Dan Barna a votat la o secție din Sibiu. Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale a venit insoțit de soția lui. Olguța Dana Totolici a venit intr-o rochie lunga și roșie, cu decolteu și sacou in carouri, anunța Antena3.Soția lui Barna era machiata și purta niște bucle lejere. Aceasta…

- HBO a anunțat astazi faptul ca seria Game of Thrones va continua cu „House of Dragons„. Scenariul va urma scrierilor lui George R.R. Martin din cartea „Fire&Blood„, iar Ryan Condal și George R.R. Martin vor fi și scenariști. Acțiunea are loc cu 300 de ani inainte de inceperea evenimentelor din Game…

- O spectatoare care se viseaza model a ajuns celebra la Saptamana Modei de la Paris. Ea a sarit din public și s-a urcat pe scena in timpul unei prezentari a casei de moda Chanel. Imbracata intr-un taior si purtand o palarie neagra, femeia a defilat cateva secunde pe podium și s-a pozat cu Gigi Hadid....…

- „Ai grija de femeia ta” este ultima piesa pe care Smiley și Marius Moga au lansat-o impreuna. In dimineața asta au venit in studio, iar cum a fost, credem ca puteți vedea din fotografiile de mai jos, dar și din live-ul de pe Facebook: Suntem LIVE cu Smiley si Marius Moga Suntem LIVE cu Smiley... View…

- Moise Guran a fost azi in studio cu Bogdan, Shurubel și Ionuț și a avut parte de o experiența aparte cu moda din 2019. De la Tinder la 5GANG. Daca ai ratat momentul, prinzi inregistrarea video pe pagina de Facebook Virgin Radio Romania. De departe, cea mai tare a fost reacția lui Moise Guran cand...…

- Alexandra Gavrila poate nu mai este dimineața alaturi de Bogdan, Shurubel și Ionuț, dar tot dimineața o sa te intalnești cu ea la Virgin Radio Romania, in fiecare weekend. Ne-a lamurit chiar, vineri, in direct la radio. Așa ca, de saptamana aceasta, Alexandra te așteapta in fiecare sambata și duminica…