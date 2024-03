(P) 5 beneficii unice pe care numai televizoarele Samsung le pot oferi

Stiri pe aceeasi tema

- Aplicația Netflix va fi eliminata pe anumite dispozitive. E vorba despre cele precum playerele Blu-ray Samsung și televizoarele Smart TV de la Sony, Panasonic și Hitachi, precum și pe Sony PlayStation Vita și PlayStation TV, conform Știripesurse . Netflix va disparea de pe televizoarele Sony facute…

- De cand a achiționat Twitter (acum X) in octombrie 2022, Elon Musk a tot incercat diverse modalitați de a monetiza mai bine noua sa jucarie. Acum, el vrea sa se ia dupa YouTube și sa lanseze un serviciu de streaming video al X. Musk a anunțat ca aplicația va fi „disponibila in curand” intr-un tweet…

- Videoclipurile lungi de pe platforma X vor fi disponibile in curand pe televizoarele inteligente, a declarat miliardarul Elon Musk, dupa ce revista Fortune a relatat ca reteaua de socializare X intentioneaza sa lanseze saptamana viitoare o aplicatie TV pentru utilizatorii Amazon si Samsung, transmite…

- Live Translate și Interpreter, unele dintre cele mai bune funcții AI de pe smartphone-urile Galaxy S24 vin și pe caștile din seria Galaxy Buds. Modelele Galaxy Buds 2, Galaxy Buds 2 Pro și modelul de buget Galaxy Buds FE, vor putea oferi traducere in timp real, prin intermediul AI. Desigur, pentru a…

- CES este momentul perfect pentru Samsung de a dezvalui la ce a lucrat in ultima perioada in materie de televizoare și care sunt noutațile pe care le vom vedea de-a lungul acestui an. Ca in fiecare an, sunt o mulțime de modele disponibile, de la televizoare 8K, la OLED-uri sau proiectoarele The Premiere,…

- Transformarea televizorului intr-o „panza” pentru proiectarea de imagini, ecranul divizat și controlul vocal sunt doar cateva dintre lucrurile pe care le poți face cu televizorul tau smart TV Samsung.