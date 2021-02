INNA, direct din vacanța în Maldive pe platoul de filmare din Dubai INNA a avut parte de o super vacanța in Maldive, intr-un loc retras și liniștit, unde s-a bucurat de soare și zile de relaxare. Artista și-a ținut fanii aproape in calatoria ei prin multitudinea de storyuri și fotografii postate pe rețelele de socializare. “Aveam mare nevoie de aceasta vacanța. Nu pentru ca aș fi avut un an greu neaparat, a fost provocator, ca mai pentru toata lumea. Faptul ca nu am putut fi pe scena și aproape de fanii mei in concerte a fost greu de suportat. Aveam nevoie insa de un timp de relaxare, de deconectare de la realitate, așa ca Maldive a fost opțiunea ideala.”, a spus… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

