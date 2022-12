Inna s-a apucat de organizat petreceri de Revelion. La 13 ani de cand a intalnit succesul la scara continentala și globala, solista s-a axat și pe latura de business. Acționara in casa de producție muzicala Global Records, unde a investit o parte din banii pe care de pe facut in urma succesului sau, firma a depus oferte pentru organizarea evenimentului muzical din noaptea dintre ani de la Constanța. Județ de unde este originara artista, pe numele sau Alexandra Elena Apostoleanu, dar și asociatul și managerul sau, Lucian Ștefan Gitița. Inna a intrat in business! S-a apucat de organizat petreceri…