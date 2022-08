Stiri pe aceeasi tema

- Mirko Pigliacelli (29 de ani) a disputat ultimul sau meci la CS Universitatea Craiova, scor 2-2, cu Sepsi Sf. Gheorghe, vineri seara, in prima etapa a Superligii. Pigliacelli, ca un veritabil portar de handbal, a scos cu piciorul mingea trimisa de Ispas, astfel ca a salvat Universitatea de la un nou…

- Sepsi a obținut un punct din partida disputata in deplasare cu CS Universitatea Craiova. Oltenii au condus cu 2-0, dar covasnenii au egalat pe final. Antrenorul echipei din Sfantu Gheorghe, Cristiano Bergodi (57 de ani), și-a felicitat jucatorii pentru faptul ca au luptat pana la final pentru un rezultat…

- CS Universitatea Craiova a anuntat plecarea portarului Mirko Pigliacelli. Ultimul meci jucat de italian la gruparea olteana va fi cel cu Sepsi Sf. Gheorghe, programat vineri de la 21:30, in prima etapa a Superligii. ”Pentru acesti patru ani minunati, iti multumim, Mirko Pigliacelli”, se arata pe pagina…

- Portarul italian Mirko Pigliacelli (29 de ani) se va transfera la Palermo, echipa nou promovata in Serie B. Sursele Gazetei Sporturilor din cadrul clubului oltean informeaza ca transferul este realizat in proporție de 95% și mai trebuie puse la puncte ultimele detalii. Mirko Pigliacelli pleaca de…

- CS Universitatea Craiova negociaza transferul lui Mirko Pigliacelli, 29 de ani, la Palermo, nou-promovata in Serie B. Cu o saptamana inainte de startul sezonului, Craiova ar putea ramane fara cel mai important portar din ultimii ani. Din informațiile GSP, Palermo, recent promovata in eșalonul secund…

- Nationala feminina de tenis a Romaniei este a treia pe lista capilor de serie la tragerea la sorti a partidelor din play-off-ul competitiei Billie Jean King (BJK) Cup, eveniment care va avea loc joi, 16 iunie, de la ora 16.00 (ora Romaniei), la sediul ITF de la Londra. Alaturi de Romania, pe lista capilor…

- Republica Moldova, Romania, Ucraina, dar și alte țari „sunt lideri in numarul de acțiuni discriminatorii impotriva presei și jurnaliștilor ruși in ultimii 5 ani”. Despre aceasta a declarat șeful comisiei Dumei de Stat ruse pentru investigarea faptelor de imixtiune a statelor straine in afacerile interne…

- EBU (Uniunea Europeana de Radio și Televiziune) a transmis printr-un comunicat oficial ca juriile din șase țari ar fi fost eliminate din calculul notelor finale pentru melodiile concurente din cauza unor neregularitați. Comunicatul nu menționeaza explicit cele șase țari, dar o publicație specializata…