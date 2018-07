Stiri pe aceeasi tema

- Sucurrsala Regionala de Cai Ferate Craiova organizeaza in data de 19 iulie 2018, ora 10.00, la sediul Sucursalei Regionale de Cai Ferate Craiova licitatie publica, deschisa, cu strigare, pentru inchirierea de locatii (spatii si ...

- Alina Gorghiu,senator PNL, membru Comisia speciala pentru Legile justiției, spune, referitor la posibilitatea inființarii unei Comisii pentru Adevar, care sa se ocupe de abuzurile din justiție, ca daca aceasta este facuta in interesul unora și are rezultatul cunoscut de la inceput, nu rezolva nimic."In…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, vrea un comportament diferit atunci cand vine vorba despre Ilie Nastase, care s-a ales vineri cu doua dosare penale in șase ore. Prima data, fostul jucator de tenis a fost surprins conducand mașina cu o alcoolemie de 0,55 mg/l in aerul expirat,…

- Printul Harry, in varsta de 33 de ani, a avut mai multe iubite inainte de a-si intalni viitoarea sotie, fosta actrita americana Meghan Markle. Cu ocazia apropiatei nunti regale, ce va avea loc pe 19 mai, jurnalistii de la AFP au realizat portretele femeilor care au marcat viata sentimentala a printului…

- O fosta prezentatoare a OTV-ului vrea o ”remaniere” totala a corpului sau. Dupa ce a anuntat ca-si va va face o operatie estetica pentru a-si pune silicon in fese, acum vrea sa mearga mai departe cu provocarea.

- A inceput programul „Litoralul pentru toti”. Preturile pentru o camera la un hotel de pe litoral incep de la 65 de lei pe noapte. Cazarea este de trei ori mai ieftina fata de varful de sezon. Pachetele pornesc de la 199 de lei de persoana pentru 6 nopti. De exemplu, la un hotel de doua stele din Eforie…

- Un portret gigant al lui Nelson Mandela a fost realizat din mii de paturi crosetate si expus in curtea unei inchisori de maxima securitate din Africa de Sud. Obiectul poate fi vazut si din spatiu.

- Șase satmareni și-au luat inimile in dinți, au urcat in Daciile lor și au pornit catre Africa. Mai precis, țelul acestora este Deșertul Sahara. Inițiativa ii apartine IT-istului Ovidiu Pop. Povestea de calatorie a inceput cu cateva zile in urma, cand cei șase aventurieri au urcat in doua mașini Dacia…