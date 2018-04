Initiativa Fara penali in functii publice“: Deputatul Ion Stelian – Constantenii trebuie sa se trezeasca si sa spele rusinea ca au fost condusi de persoane condamnate penal!

Initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publiceldquo; a fost depusa la Guvern, a fost publicata in Monitorul Oficial, iar in prezent in toata tara se desfasoara o campanie de strangere de semnaturi pentru modificarea articolului 37 din Constitutie.Initiativa isi propune sa interzica persoanelor condamnate penal si care nu s au reabilitat sa candideze pentru functii publice alese.Astfel, initiatorii propunerii, reprezentantii Uniunii Salvati Romania USR , vor modificarea articolului ...