Îngrijorător! Medicamentele s-au scumpit foarte mult într-o singură lună Medicamentele s-au scumpit cu 20,7% intr-o singura luna, in august fata de iulie, releva datele Institutului National de Statistica privind inflatia si evolutia preturilor de consum. Medicamentele reprezinta categoria de produse cu cea mai mare crestere raportata pe indicatorii de pret din august, fata de luna anterioara. Avansul este dublu fata de nivelul inflatiei, spre comparatie. „Accesul pacientilor la medicamente este dezastruos. Pe toate categoriile de varsta ale pacientilor si pe toate segmentele de afectiuni o ducem rau. Avem politici dezastruoase in sanatate si lipsa asta de masuri afecteaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

