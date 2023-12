Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a declarat duminica ca Israelul "depune eforturi" pentru a minimiza pierderile in randul civililor in Gaza de la reluarea luptelor dupa un armistitiu de sapte zile, pe fondul intensificarii apelurilor comunitatii internationale de a proteja civilii palestinieni, relateaza AFP."Credem ca…

- Armistițiul de patru zile, convenit intre Israel și Hamas, se incheie astazi, insa gruparea palestiniana și-a anunțat intenția de a-l prelungi și de a elibera și alți ostatici. De partea cealalta, premierul israelian a afirmat ca acest lucru s-ar putea intampla, insa a subliniat și ca armata israeliana…

- Gruparea paramilitara rusa Wagner se pregateste „sa livreze un sistem de aparare antiaeriana gruparii libaneze Hezbollah sau Iranului”, acuza, marti, purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala de la Casa Alba, John Kirby, potrivit AFP, citata de News.ro.

- Purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala al Casei Albe, John Kirby, a contestat folosirea termenului „genocid” de catre unii critici ai acțiunilor Israelului in Gaza, conform Al Jazeera.Raspunzand la intrebarea unui reporter despre faptul ca președintele american Joe Biden este…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat joi ca 74 de americani care detin si o a doua cetatenie au fost evacuati din Fasia Gaza, zona bombardata de Israel dupa atacul terorist sangeros comis de miscarea islamista palestiniana Hamas pe 7 octombrie, transmite France Presse. Dupa saptamani de razboi, punctul…

- Președintele american Joe Biden a avertizat marți, 24 octombrie, ca ajutorul umanitar nu ajunge suficient de repede in Fașia Gaza, relateaza CNN.In urma declarațiilor sale facute in East Room, in cadrul ceremoniei de decernare a Medaliilor Naționale pentru Știința și a Medaliilor Naționale pentru Tehnologie…

- Serbia ”a inceput sa-si retraga” trupele desfasurate la granita cu Kosovo, a declarat marti, 3 octombrie, Casa Alba, la cateva zile dupa ce a avertizat cu privire la o desfasurare puternica militara sarba in regiune, relateaza Agerpres . ”Am inceput sa-i vedem retragandu-si fortele si acesta este un…