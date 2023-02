Mai multe cutremure de mica intensitate au avut loc, in noaptea de miercuri spre joi, in orașul italian Siena din regiunea Toscana. Autoritațile au luat ca masura de siguranța inchiderea tuturor școlilor și a muzeelor, informeaza AFP. Potrivit Institutului National de Geofizica si Vulcanologie dupa ora 22.00 a avut loc un cutremur cu magnitudinea de […] The post Ingrijorare in Italia dupa zeci de cutremure intr-o singura noapte. Școlile și muzeele au fost inchise appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .