Principalele forțe din Parlamentul Suediei se opun acceptarii Romaniei și Bulgriei in Spațiul Schengen. Deși Guvernul Suediei susține aderarea Romaniei, executivul nu are susținere in parlament pentru aceasta mișcare, noteaza dn.se.

Presedintele polonez Andrzej Duda se opune oricaror noi concesii catre Comisia Europeana (CE), care blocheaza fonduri europene importante destinate Poloniei, din cauza unor ingrijorari cu privire la independenta justitiei poloneze, relateaza AFP.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, considera ca Olanda nu a luat inca o decizie privind aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, anunța Agerpres.

​Actuala legislație din Romania nu mai corespunde noului context european al schimbului de date intre statele membre prin Sistemul de informații Schengen, iar Sistemul Informatic Național de Semnalari necesita imbunatațiri, se arata intr-un proiect de lege aflat miercuri pe masa Guvernului.

Astazi, 31 octombrie, am avut onoarea sa o intalnesc pe doamna Lyudmila Elkova, Viceguvernatorul Bancii Naționale a Bulgariei, anunța pe contul de Instagram senatorul Alfred Laurențiu.

O singura țara se mai opune in prezent aderarii Romaniei la Spațiul Schengen, spune la RFI eurodeputatul PNL Gheorghe Falca. El se refera la Regatul Țarilor de Jos, "una din redutele grele".

Premierul Nicolae Ciuca a multumit luni Frantei si Germaniei pentru sustinerea acordata in vederea aderarii la Spatiul Schengen, mentionand ca "se pare ca cele doua tari sunt suporterii" Romaniei in acest parcurs, anunța agerpres..

Rusia nu are dreptul moral de a participa la reuniunea Grupulului celor 20 de natiuni in timp ce isi continua invazia in Ucraina, a declarat vineri un purtator de cuvant al Ministerului britanic de Externe.