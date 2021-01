Stiri pe aceeasi tema

- 5.000 de persoane au fost pe cele 8 partii deschise la Sinaia, pe 1 ianuarie 2021, iar gondola a transportat 1.000 de persoane pe ora, la jumatate fața de capacitatea normala, a declarat primarul din Sinaia, Vlad Oprea, pentru Libertatea.Turiștii care au petrecut noaptea dintre ani in statiunile de…

- Ministerul Sanatații a transmis un mesaj in ajun de Anul Nou prin care cetațenii sunt indemnați sa petreaca anul acesta revelionul acasa. „Stai acasa revelionul acesta. Vei ajuta sa scada riscul raspandirii COVID-19 si vei ajuta personalul medical din prima linie sa respire, pentru ca acum se sufoca…

- Medalia Naționala „Pentru Merit” clasa a III-a, cu insemn pentru civili, domnului agent sef adjunct de politie Gheonu Mihai Dan-Liviu, domnului Dinu-Caruntu Gheorghe Claudiu-Nicusor, personal contractual, și doamnei Cenusa-Siia Gabriel Madalina-Gabriela, personal contractual, potrivit Administrației…

- Sute de amatori de saniuș s-au putut bucura de zapada, luni, pe partia de la Kalinderu, deschisa publicului in condiții speciale. Conform datelor postate pe pagina de Facebook a „Domeniului schiabil Kalinderu”, partia de saniute a fost deschisa oficial, imaginile transmise live de camerele amplasate…

- Minivacanta de 1 Decembrie si sarbatoarea Sfantului Andrei, vor umple Valea Prahovei de turisti, care vor avea voie sa mearga in drumetii pe munte, in parcul de distractii de la baza domeniului Kalinderu din Busteni și chiar pe partiile de incepatori deschise in Azuga, relateaza Agerpres. Reprezentantul…

- Zeci de mii de vizitatori sunt asteptati sa ajunga in statiunile de pe Valea Prahovei in minivacanta prilejuita de 1 Decembrie si de sarbatoarea Sfantului Andrei, turistii putand merge in drumetii pe munte, in parcul de distractii de la baza domeniului Kalinderu din Busteni sau pe partiile de incepatori…

- Romanii sunt inventivi cand vine vorba de gasit scuze pentru incalcarea regulilor. Ca și motivele declarate polițiștilor de cei care au incalcat carantina dupa ora 23.00, motive pe care Ministerul de Interne le-a publicat pe pagina proprie de Facebook . Indiferent daca au fost șoferi, pasageri in mașina…