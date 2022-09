Stiri pe aceeasi tema

- Inaugurarea unei gradinițe din comuna Crasna, din județul Salaj, a fost cel mai important moment al zilei pentru mai mulți politicieni din județ, care s-au inghesuit la taierea panglicii. La eveniment a participat și președintele UDMR, Kelemen Hunor.

- Disensiuni la Huedin, dupa ce reprezentanții Parohiei Reformate din localitate au anunțat ca la gradinița proaspat construita cu finanțarea guvernului maghiar pot veni și copii romani, dar predarea se face doar in limba maghiara - aceasta fiind o condiție a finanțatorului. Organizația PSD Huedin a declarat…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat astazi ca autoritațile municipale vor transmite demersuri oficiale pentru a fi compensate cheltuielile suportate pentru inlaturarea pagubelor furtunii din aceasta saptamina la instituțiile educaționale. Acesta va cere 12,5 milioane de lei de la instituțiile…

- Demisia lui Horia Tiseanu, director executiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (A.D.I) Termo Prahova, a fost anuntata de catre oficiali ai Consiliului Judetean Prahova. Surse din institutie declarasera pentru News.ro ca lui Tiseanu i-a fost ceruta demisia de catre conducerea Consiliului Judetean…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a fost huiduit, marti seara, pe scena din Parcul Rozelor, acolo unde a fost programat un concert sustinut de trupa Phoenix de Ziua Timisoarei. Fritz le-a transmis celor care l-au huiduit ca astazi nu face politica, relateaza news.ro, Dominic Fritz…

- Premierul Nicolae Ciuca a refuzat marți sa raspunda la intrebarile repetate ale reporterilor despre o eventuala scoatere a UDMR de la guvernare din cauza refuzului de a se delimita de Viktor Orban. ”Nu am reușit sa ma vad cu domnul președinte Kelemen Hunor. Nu este un subiect pe care sa-l fi discutat…

- Nicușor Dan a declarat duminica la B1 TV ca, in București, situația incalzirii centralizate și a apei calde in aceasta iarna va fi mai buna decat anul trecut. Primarul general a spus ca pana la 35 de kilometri de conducta vor fi schimbați in acest an. „Daca vorbim de problema caldurii și a apei calde,…