- Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament, a fost facut public marti dimineata de Ministerul Finantelor. Citește și: Posesia de canabis se pedepsește, indiferent de cantitate Proiectul prevede: o simplificare a impozitului pe cifra…

- Ministerul Finantelor, condus de Marcel Bolos, a renuntat la masura de a impozita cu 10% castigurile din titluri de stat, ceea ce ar fi fost o premiera si ar fi adus pana la urma la un apetit mai scazut din partea investitorilor pentru aceste instrumente, informeaza Mediafax.Astfel, potrivit informatiilor…

- Guvernul a trimis Comisiei Europene doua proiecte prin care vrea sa reduca deficitul bugetar: unul vizeaza scaderea cheltuielilor publice, iar celalalt schimba Codul Fiscal pentru a aduna mai multi bani la buget.

- PSD a votat in unanimitate ca premierul Marcel Ciolacu sa-și asume raspunderea pe noile masuri fiscale, susțin surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.- in curs

- Presedintele Senatului, fostul premier Nicolae Ciuca, a declarat marti la Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane, ca politicienii trebuie sa aiba curajul sa faca reforme specifice standardelor OCDE, chiar daca va fi vorba de masuri nepopulare, chiar daca vorbim de ele in an preelectoral.”Trebuie sa…

- Ciolacu: Guvernul va aproba OUG privind reducerea cheltuielilor bugetare si taierea facilitaților fiscale pana la sfarșitul lunii Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind…

- Guvernul vrea sa adopte saptamana viitoare o prima ordonanța de urgența care va reorganiza sistemul bugetar prin desființarea a 200.000 de posturi unele bugetate, altele nu, dar și prin comasarea unor instituții publice cu atribuții similare, au declarat joi surse guvernamentale. Masuri precum eliminarea…

