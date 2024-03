Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” si-au aflat adversara din primul meci al Final Four-ului Alpe Adria Cup. SCM Timisoara, care si-a castigat grupa in competitia euroregionala, va evolua in semifinale cu OCS Capital Bulls, gazda turneului de la Kapfenberg. Timisorenii au pierdut marti seara ultimul joc din prima faza…

- SCM Timisoara e alta echipa in Alpe Adria Cup. Daca in campionat „leii” au suferit in ultimele saptamani, aseara in Cehia, echipa pregatita de Dragan Petricevic si-a confirmat locul in primele patru clasate ale competitiei euroregionale dupa ce s-a impus cu 107-77 pe terenul celor de la BC Geosan Kolin.…

- SCM Timisoara are parte de un sezon ratat pe plan intern. „Leii” au cedat ieri seara si pe terenul celor de la CSM Tg. Jiu, scor 78-90, si nu mai au sanse la Top 10 in Liga Nationala 2023-24. Daca in Alpe Adria Cup baschetbalistii alb-violeti au avut rezultate, in campionat elevii lui Dragan Petricevic…

- SCMU Craiova si CS Valcea se intalnesc miercuri dupa masa, intr-un derbi oltenesc al „ranitelor“. Atat gruparea din Banie, cat si Valcea au ratat orice sansa de a mai ajunge in TOP 10, iar miza din acest duel va fi doar cea a orgoliilor. Partida este programata la ora 18.00 si se va desfasura in Sala…

- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara a invins miercuri, in deplasare, formatia BK Olomoucko, scor 81-71 (32-38), in a saptea partida din grupa B a Alpe Adria Cup.In primele meciuri din grupa B, SCM Timisoara a obtinut rezultatele: 87-69 si 72-78 cu KK Dubrava, 85-76 cu BK Olomoucko, 90-84 cu…

- SCM Timișoara a pierdut pentru prima data in ediția 2023/2024 din Alpe Adria Cup, dupa 72-78 pe terenul celor de la KK Dubrava, Croatia, grupare care nu castigase niciun meci in aceasta competitie in cele patru partide jucate anterior. A fost o intalnire cu suisuri si coborasuri, banatenii revenind…

