- Dupa doua semifinale spectaculoase si de exceptie, era clar ca si finala dintre SCM winsed.swiss Mozzart Bet si campioana en-titre din Alpe Adria Cup, MKS Dabrowa Gornicza, va fi la fel! Iar suspansul a atins din nou cote nebanuite in meciul disputat in Final 4-ul din Austria. Banatenii au inceput bine…

- BC Timisoara s-a calificat, marti, in finala Alpe Adria Cup, dupa ce a invins in semifinale pe Kapfenberg Bulls (Austria), scor 94-92 (60-56), la Turneul Final Four gazduit de austrieci. Finala va fi astazi, cu detinatoarea trofeului, MKS Dabrowa Gornicza. Principalii marcatori ai meciului au fost Mitrovic…

- REȘIȚA – Faza zonala a Campionatul Național Școlar la lupte a avut loc la Timișoara, iar Reșița s-a calificat in finala cu 15 sportivi! „Pe data de 9 martie, sportivii reșițeni legitimați la CSȘ Reșița au participat la Campionatul Național Școlar, faza zonala, la U17. Luptatorii s-au comportat foarte…

- SCM Timisoara a castigat dramatic semifinala din Alpe Adria Cup cu gazda turneului Final Four – Capital Bulls. „Leii” s-au impus printr-un cos marcat aproape de sirena pentru 94-92 final si vor lupta maine pentru trofeul euroregional cu detinatoarea trofeului, polonezii de la Dabrowa Gornicza. Castigatori…

- „Leii din Banat” au sansa de a salva sezonul modest de pe plan intern printr-un neasteptat titlu euroregional. SCM Timisoara va ramane oricum cu o prestatie frumoasa in Alpe Adria Cup, unde a ajuns in premiera in Top 4. Culmea, banatenii si-ar fi dorit sa organizeze turneul Final Four, care i-a revenit…

- SCM Timisoara e alta echipa in Alpe Adria Cup. Daca in campionat „leii” au suferit in ultimele saptamani, aseara in Cehia, echipa pregatita de Dragan Petricevic si-a confirmat locul in primele patru clasate ale competitiei euroregionale dupa ce s-a impus cu 107-77 pe terenul celor de la BC Geosan Kolin.…

- SCM Timisoara are parte de un sezon ratat pe plan intern. „Leii” au cedat ieri seara si pe terenul celor de la CSM Tg. Jiu, scor 78-90, si nu mai au sanse la Top 10 in Liga Nationala 2023-24. Daca in Alpe Adria Cup baschetbalistii alb-violeti au avut rezultate, in campionat elevii lui Dragan Petricevic…