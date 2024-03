Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua semifinale spectaculoase si de exceptie, era clar ca si finala dintre SCM winsed.swiss Mozzart Bet si campioana en-titre din Alpe Adria Cup, MKS Dabrowa Gornicza, va fi la fel! Iar suspansul a atins din nou cote nebanuite in meciul disputat in Final 4-ul din Austria. Banatenii au inceput bine…

- SCM Timisoara si Dabrowa Gornicza au oferit emotii si in ultimele secunde ale finalei Alpe Adria Cup 2024. Polonezii s-au aflat mai mult la carma partidei, dar „leii” au condus in ultimele cinci secunde doar pentru a ceda la randul lor dramatic, dupa un cos aproape pe sirena al polonezilor, care a consfintit…

- BC Timisoara s-a calificat, marti, in finala Alpe Adria Cup, dupa ce a invins in semifinale pe Kapfenberg Bulls (Austria), scor 94-92 (60-56), la Turneul Final Four gazduit de austrieci. Finala va fi astazi, cu detinatoarea trofeului, MKS Dabrowa Gornicza. Principalii marcatori ai meciului au fost Mitrovic…

- „Leii din Banat” au sansa de a salva sezonul modest de pe plan intern printr-un neasteptat titlu euroregional. SCM Timisoara va ramane oricum cu o prestatie frumoasa in Alpe Adria Cup, unde a ajuns in premiera in Top 4. Culmea, banatenii si-ar fi dorit sa organizeze turneul Final Four, care i-a revenit…

- Baschetbaliștii Timisoarei pleaca luni, 11 martie, catre Austria. SCM winsed.swiss Mozzart Bet se deplaseaza la Kapfenberg, unde are loc turneul final de patru echipe al competiției Alpe Adria Cup. Alb-violeții au caștigat Grupa A, cu opt victorii și doua infrangeri. Ei vor intalni in semifinale gazda…

- „Leii din Banat” si-au aflat adversara din primul meci al Final Four-ului Alpe Adria Cup. SCM Timisoara, care si-a castigat grupa in competitia euroregionala, va evolua in semifinale cu OCS Capital Bulls, gazda turneului de la Kapfenberg. Timisorenii au pierdut marti seara ultimul joc din prima faza…

- Board-ul de conducere al competiției Alpe Adria Cup a anunțat gazda Final Four-ului ediției 2023-2024. La fel ca anul trecut, turneul final va fi organizat in Austria, insa nu la Viena, cum s-a intamplat in precedentul sezon, ci la Kapfenberg, de unde provine una dintre echipele calificate in aceasta…