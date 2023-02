Ieri, la Izvorani, pe terenul sintetic al COSR, liderul din C5, CS Blejoi, a susținut un meci amical, considerat bun, reușit, pentru echipa pregatita de Razvan Vlad, joc disputat impotriva uneia dintre premiantele toamnei in Liga 2 – Unirea Slobozia. A fost 4-3 pentru ialomițeni, infrangerea venind in minutul 90, dupa ce la pauza CS Blejoi era in avantaj, scor 2-1. Pentru Unirea Slobozia au marcat Golda (12), Afalna (54), Mustaca (58), C. Rus (90), in timp ce golurile prahovenilor au purtat semnatura lui Enache (23, 27), Balasa (80) CS Blejoi a inceput in formula: Balanica – Dragoi, T. Giuroiu,…