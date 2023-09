Infracțiuni în interesul afacerilor imobiliare la Bragadiru Scandalurile și tensiunile politice din Bragadiru ajung la un punct culminant inaintea ședinței publice a Consiliului Local, programata pentru aceasta dimineața. Candidatul independent Ionuț Scarlat a declanșat un val de acuzații grave, susținand ca un grup format din membri PNL, PMP și PSD din aceasta localitate, susținut de primarul cu apucaturi interlope Gabriel Lupulescu, a comis și aprobat diverse infracțiuni in interesul afacerilor imobiliare și al achizițiilor de terenuri. Acesta a subliniat ca, in ciuda eforturilor sale de a aduce transparența in administrația locala, exista o tentativa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

