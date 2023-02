Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 4.5 grade pe scara Richter a avut loc, luni dimineața, in zona seismica Vrancea, din județul Buzau. Seismul s-a produs la ora locala 3:26 și a fost urmat de alte trei seisme cu magnitudini mai mici, anunța Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul…

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, de aceasta data la primele ore ale zilei de miercuri, 7 decembrie. Seismul din județul Buzau a fost unul de adancime. Cutremurul din dimineața zilei de 7 decembrie s-a produs la ora 03:49, in zona seismica Vrancea – Buzau, la adancimea de 143 de kilometri, conform…

- S-a cutremurat pamantul in Romania, in dimineața zilei de vineri. Potrivit specialiștilor, seismul s-a produs la adancimea de 62 de kilometri. Cutremurul din 25 noiembrie a avut 3,1 grade pe Richter. Și s-a produs la ora 07:31, in zona seismica Vrancea – județul Covasna, conform informațiilor publicate…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,8 s-a produs miercuri in judetul Vrancea, dupa cel de noaptea trecuta, care a avut loc in județul Buzau. Seismul a fost la ora 15.16 in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul…