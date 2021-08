Traficul este restrictionat marti pe autostrada A1, pe sensul Bucuresti spre Pitesti, in judetul Ilfov, pentru inlocuirea parapetului median. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este restrictionat marti, pana la ora 16,00, pe autostrada A1, pe sensul Bucuresti spre Pitesti, pe a doua banda, la kilometrul 13, in zona localitatii Ciorogarla, pentru inlocuirea parapetului median. Politistii recomanda conducatorilor auto sa adapteze viteza de deplasare, sa semnalizeze si sa se asigure temeinic inaintea schimbarii benzii de circulatie. The post Infotrafic:…