Potrivit unui comunicat transmis sambata AGERPRES, nici pe drumul catre mare nu sunt probleme de fluenta, in prezent valorile de trafic fiind scazute pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta.



Se circula in conditii normale si pe autostrazile A1 Bucuresti - Pitesti, A3 Bucuresti - Ploiesti si A4 Ovidiu - Agigea, precum si pe DN 7, in statiunile de pe Valea Oltului.



Majoritatea soselelor de viteza sunt libere la aceasta ora, anunta Centrul Infotrafic.