- Livrarile de gaze naturale catre Europa de la gigantul energetic rus Gazprom au scazut cu 55,6%, pana la 28,3 miliarde de metri cubi in 2023, potrivit calculelor Reuters publicate marți, energypress.gr. Calculele, bazate pe datele grupului european de transport de gaze Entsog și anunțurile zilnice ale…

- Grupul energetic rusesc Gazprom a anuntat miercuri ca a stabilit un nou record in ceea ce priveste livrarile sale zilnice de gaze catre China via conducta Power of Siberia, transmite Reuters. Gazprom nu a oferit o cifra concreta privind noul record dar a precizat ca exporturile sale totale de gaze spre…

- Vanzarile de carnați au adus Romaniei, in 2022, o valoare adaugata de 0,9 miliarde de euro, plasand țara noastra pe poziția a treia intre statele membre. Pe primul loc al clasamentului se afla Polonia, a carei industrie de profil a generat 2,4 miliarde de euro și Austria, cu un venit de 1,1 miliarde…

- Azerbaidjanul isi poate indeplini obiectivul de a dubla exporturile de gaze naturale catre Europa, a declarat presedintele Ilham Aliyev, chiar daca tara sa nu a obtinut inca contractele de vanzari pe termen lung de care are nevoie pentru a investi miliarde de dolari in majorarea productiei, transmite…

- In pragul iernii, situația gazelor naturale la nivelul UE se prezinta neașteptat de bine, fiind depașite orice așteptari. Stocurile de gaze ale Europei au atins niveluri record și continua sa creasca, in condițiile in care consumul este inca scazut, pe fondul temperaturilor destul de ridicate pentru…

- Astazi, Țarile de Jos au inceput oficial sa construiasca o conducta de hidrogen cu o lungime de 1.200 km – pe fondul unei eforturi la nivel continental de a indeparta Europa de la gazul natural. Prima secțiune a conductei va merge de la Maasvlakte – o extindere masiva a Europoort din Rotterdam (cel…

- Operatorul sistemului ucrainean de transport al gazelor naturale (GTSOU) a transportat peste 3 miliarde de metri cubi de gaze naturale in țara din Uniunea Europeana și Moldova in perioada aprilie-jumatatea lunii octombrie, de șapte ori mai mult decat cei aproximativ 414 milioane de metri cubi (mcm)…

- Azerbaidjanul a exportat 8,6 miliarde de metri cubi de gaze naturale in Europa din ianuarie pana in septembrie 2023 (creștere de 9%), a scris ministrul Energiei al țarii, Parviz Shahbazov, pe pagina sa de pe X (Twitter), relateaza Trend.Shahbazov a menționat ca, in perioada de raportare, 7,5 miliarde…