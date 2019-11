Stiri pe aceeasi tema

- Informatica Timisoara nu traverseaza deloc o perioada fasta. Clubul de futsal de pe Bega a cedat fara drept de apel pe terenul lui United Galati, scor 0-8 (0-4) in runda a 8-a a Ligii I. A fost cel mai drastic esec suferit de banateni de la formarea gruparii. Reusitele gazdelor s-au impartit in mod…

- Daco-Getica București și-a anunțat in urma cu cateva zile retragerea din campionatul Ligii 2, iar Federația Romana de Fotbal a oficiat aceasta decizie in urma ședinței Comisiei de Disciplina și Etica. Rezultatele inregistrate de catre Daco-Getica in acest tur de campionat au fost anulate, iar clasamentul…

- Aflata pe ultimul loc in Seria a V-a a Ligii a III-a, SCM Zalau nu a reusit sambata sa urce o pozitie in clasament, pierzand cu scorul de 0 – 1 duelul de pe teren propriu cu Minaur Baia Mare. Echipa pregatita de Marius Pasca a avut putine ocazii, in timp ce golul oaspetilor a fost marcat in minutul…

- Duminica, pe stadioanele din județ s-a disputat a cincea etapa din noul sezon al Ligii a IV-a. Liderul dinaintea rundei, FC Pojorata a suferit primul eșec din acest tur, unul la scor, 0 – 5, pe terenul celor de la Progresul Fratauții Vechi. Noul lider este Siretul Dolhasca, care ramane ...

- O femeie de aproximativ 45 de ani din Pitesti a suferit arsuri grave, vineri, dupa ce s-a autoincendiat pe fondul unei depresii, anunța AGERPRES.Citește și: EXCLUSIV Tribunalul București spune ca ministrul Justiției a incalcat legea Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Meci spectaculos in prima etapa a Ligii I la futsal. Sala Constantin Jude a fost gazda unui adevarat thriller intre Informatica Timișoara și United Galați. Dupa 40 de minute spectaculoase, oaspeții s-au impus cu 4-3, dupa ce la pauza scorul era de 2-2. The post Debut cu stangul pentru Informatica, dupa…

- Informatica Timisoara nu a avut parte de un debut fericit in noua editie a Ligii I la futsal. Elevii lui Vitor Costa au deschis scorul cu United Galati, dar moldovenii s-au impus in cele din urma cu 4-3. Stojan Milovac a marcat toate cele trei goluri ale gazdelor. Intarita in ultima zi cu trei jucatori…

- Pompierii au intervenit cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca de pe strada Alexandru Carnabel din Galati. Doua persoane varstnice au primit ingrijiri medicale.