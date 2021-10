Informare meteo: Ninsori la munte, vreme rece și vânt puternic, până luni. Ploi în mai multe zone din țară Informare meteo: Ninsori la munte, vreme rece și vant puternic, pana luni. Ploi in mai multe zone din țara Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța vreme deosebit de rece și ploi, iar la munte ninsori, la altitudini peste 1.500 de metri, dar și intensificari temporare ale vantului. Pana luni, 11 octombrie, vremea va fi deosebit de rece in cea mai mare parte a țarii, cu valori termice in cursul zilelor mult mai coborate decat […] Citește Informare meteo: Ninsori la munte, vreme rece și vant puternic, pana luni. Ploi in mai multe zone din țara in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Informare METEO: Vant puternic, vreme deosebit de rece, ploi și lapovița la munte, pana sambata. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis informare de vant puternic și vreme rece. Vor fi și ploi, iar la munte precipitațiile vor fi mixte. De miercuri, 6 octombrie, ora 12.00…

- Alerta meteo ANM. Frigul vine in toata țara, iar la munte sunt anunțate ninsori. Iata cele mai noi informații despre vremea in Romania, conform ANM. Alerta meteo ANM. Vine frigul in Romania, in toata țara ANM- Administrația Naționala de Meteorologie a emis azi o noua atenționare meteorologica de vreme…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN – “intensificari susținute ale vantului la altitudini de peste 1.700 metri” – pentru zona montana a judetului Neamt. Aceasta este valabila in intervalul 23 septembrie, ora 21:00-24 septembrie, ora 23:00. “La munte, la altitudini…

- Meteorologii anunta vreme deosebit de rece si vant puternic, pana vineri seara, in toate regiunile tarii, in timp ce in zonele de munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, va fi Cod galben privind intensificari sustinute ale vantului, care va bate in rafale ce vor depasi 90-100 de kilometri pe ora.…

- ANM a emis o informare meteo de ninsori și lapovița la munte, valabila de miercuri, ora 10.00, pana joi, ora 10.00. Vremea se mentine deosebit de rece in toata țara, iar temperaturile minime coboara pana la 0 grade. In intervalul miercuri ora 10.00 – joi ora 10.00, la munte, in general la altitudini…

- VREMEA pana in 3 octombrie. Posibile NINSORI la munte. Zile mai reci, apoi mai calde. Prognoza pe 2 saptamani, in regiuni Vremea va fi rece in urmatoarele trei zile, apoi se incalzește și la inceputul lunii octombrie temperaturile scad din nou. La munte, la altitudini mai mari, este posibil sa fie ninsori…

- In aceasta saptamana sunt anunțate zile deosebit de calduroase, in care disconfortul termic va fi accentuat. La inceputul lunii august insa vremea se mai racorește. Sunt anunțate ploi pe arii mai extinse in perioada 1-4 august. In rest, vor fi cateva furtuni, locale. Administrația Naționala de Meteorologie…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de instabilitate atmosferica accentuata valabila pana marți pentru centrul, nordul, sud-vestul țarii și la munte. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata duminica (18 iulie) in nordul, centrul, sud-vestul țarii și la…