Stiri pe aceeasi tema

- Iarna iși intra in drepturi incet, dar sigur in zonele de munte. In timp ce 27 de județe din țara se afla sub cod galben de ninsori, altele se afla sub avertizare de tip cod portocaliu de zapada, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta o saptamana neobisnuita din punct de vedere climatic. Temperaturile, desi vor inregistra o scadere usoara fata de zilele precedente se vor situa peste cele obisnuite ale lunii ianuarie.

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit informarea de ploi puternice si lapovita, pana joi. De asemenea, meteorologii au anuntat cod galben de ninsori si viscol pentru zona montana din 17 judete. The post Cod galben de ninsori si viscol in 17 judete. Alerta de vreme severa pana in ziua de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o informare de vreme rece, ninsori si depuneri de polei, valabila pana marti dimineata in majoritatea regiunilor tarii. Astfel, in intervalul 2...

- Astfel, incepand de luni, ora 7.00, pana marti, la ora 10.00, se vor semnala ninsori la munte, precipitatii predominant sub forma de ninsoare in nord si in centru, depuneri de polei, intensificari ale vantului si vreme rece, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie. "In intervalul mentionat,…

- Vremea se raceste la nivelul intregii tari incepand de miercuri dupa-amiaza si se vor semnala precipitatii in special in partea de sud a tarii, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie informeaza ca pana sambata dimineața vremea va fi deosebit de rece, vor fi ninsori la munte, precipitații mixte și intensificari ale vantului, precum și condiții de formare a poleiului. Vremea va fi rece in sudul, centrul și estul țarii, chiar deosebit de rece…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de ploi, moderate cantitativ, valabila de miercuri, de la ora 8.00, in intreaga tara. Totodata, este cod galben de vant puternic in zonele de munte si in sudul Banatului, valabila pana joi dimineata. Rafalele de vant vor depasi 100 de kilometri…