INFOGRAFIC Visual Capitalist: Cele mai căutate branduri de către consumatori Brandurile puternice creeaza o legatura emoționala cu consumatorii, iar cele din domeniul tehnologiei nu fac excepție, scrie Visual Capitalist. Google, Amazon, Netflix și eBay sunt unele dintre cele mai cautate marcidin întreaga lume. Este greu de imaginat viața fara ele, dar cum arata preferințele oamenilor în cautarile pe internet din întreaga lume? Dupa compilarea a 12 luni de date, Google se afla pe primul loc în 100 de țari - adica aproape jumatate din toate țarile de pe planeta. Cu peste 90 de miliarde de vizite lunare, Google are o poziție dominanta de neegalat.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

