- Glen de Vries, in varsta de 49 de ani, și-a pierdut viața joi dupa ce avionul de mici dimensiuni in care se afla s-a prabușit in statul american New Jersey, relateaza ABC News și CNN , citate de Digi 24 . La jumatatea lunii octombrie, de Vries a zburat in spațiu cu o racheta a lui Jeff Bezos, alaturi…

- Actorul american Tom Hanks a dezvaluit ca i s-a propus sa zboare in spațiu in locul lui William Shatner, in cadrul unui zbor operat de compania Blue Origin a lui Jeff Bezos, dar a refuzat dupa ce a aflat ca trebuie sa plateasca 28 de milioane de dolari pentru acest zbor, informeaza The Independent.

- Actrița Yulia Peressild și regizorul Klim Chipenko au aterizat duminica, in siguranța, in Kazahstan, la capatul a 12 zile petrecute in spațiu, unde au filmat primul lungmetraj realizat pe orbita, relateaza The Guardian , potrivit Digi 24 . Revenirea lor pe Pamant a fost transmisa in direct de Agenția…

- O capsula Soyuz avand la bord o actrița și un regizor din Rusia care vor realiza primul lungmetraj turnat in spațiu, devansand un proiect american concurent, a andocat marți la Stația Spațiala Internaționala.

- Garda de Mediu Prahova deruleaza, in luna septembrie, controale in localitațile urbane ale județului, pentru a verifica in ce masura este respectata legislația privind asigurarea unei suprafețe de spații de verzi pentru fiecare locuitor. "Pana la sfarșitul lunii septembrie 2021, Comisariatului Județean…

- Primaria Constanta a fost amendata de Garda de Mediu cu suma de 50.000 de lei pentru ca nu asigura suprafata legala de spatiu verde pe cap de locuitor. In oras, suprafata de spatiu verde este de 17 metri patrati pentru fiecare locuitor, in loc de 26 de metri patrati, potrivit news.ro. Garda…

- In noaptea de miercuri spre joi (1/2 septembrie a.c.), polițiștii Biroului Rutier din cadrul IPJ Prahova au tras pe dreapta, pentru un control de rutina, un autoturism condus de o femeie, care se deplasa pe Bulevardul Republicii din Ploiesti. Dar, nu mica le-a fost surpriza cand… Cand au constatat –…

- La data de 26 august 2021, polițiștii Serviciului Rutier Alba au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 65 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 25 august 2021, in jurul orei 20,00, in timp ce conducea…