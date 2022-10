Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu brut este estimat sa creasca in 2022 cu 10,6%, pana la un nivel de 6.120 lei, insa, pe fondul inflatiei accentuate, castigul salarial real probabil va scadea cu circa 2%, potrivit Prognozei pe termen mediu 2022-2026, varianta de toamna, publicata de Comisia Nationala de Strategie…

- Castigul salarial mediu brut este estimat sa creasca in 2022 cu 10,6%, pana la un nivel de 6.120 lei, insa, pe fondul inflatiei accentuate, castigul salarial real probabil va scadea cu circa 2%, potrivit Prognozei pe termen mediu 2022-2026, varianta de toamna, publicata de Comisia Nationala de Strategie…

- Comisia Naționala de Prognoza se așteapta ca in decembrie inflația sa ramana peste 15%. In prognoza din vara autoritațile inca mai sperau ca aceasta va cobori sub 13%. Și estimarile privind evoluția inflației anul viitor au fost revizuite in sus.

- Incepand cu 1 octombrie, echipamentele termoenergetice din cadrul CET, Sursa I au fost puse in funcțiune și treptat pregatite pentru ca, incepand cu data de 3 octombrie sa preia parțial sarcina termica, fiind concomitent, redusa sarcina termica a Centralei Electrice cu Termoficare, Sursa nr. II, anunța…

- In Banatin primele doua zile ale intervalului se vor inregistra valori termice in general in jurul mediilor climatologice ale perioadei, respectiv o medie a maximelor de 22 - 24 de grade si minime de 10 - 12 grade. Incalzirea care se va produce la mijlocul saptamanii (14 - 16 septembrie) va insemna…

- BNR a majorat la 13,9% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Foto: Arhiva. Banca Nationala a majorat la 13,9% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, fata de 12,5% - estimarea din mai. Potrivit bancii centrale, dupa…

- Ne așteapta surprize semnificative din partea vremii, in saptamanile viitoare? Ce se intampla cu temperaturile, dar și daca va ploua – sunt intrebari ce primesc raspunsuri, vineri, 5 august, de la Administrația Naționala de Meteorologie, sub forma unei estimari meteo, ce vizeaza intervalul de pana la…

- Indicele preturilor pentru cheltuielile de consum personal a crescut cu 6,8%, cel mai mare avans pe 12 luni de la cresterea de 6,9% din ianuarie 1982. Indicele a crescut cu 1% fata de mai, egaland cel mai mare castig lunar din februarie 1981. Fara alimente si energie, asa-numitul PCE de baza a crescut…