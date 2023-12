Inflația globală încetinește mai rapid decât prognozele economiștilor Sfarșitul de an aduce un cadou neașteptat pentru economiile din intreaga lume, intrucat inflația se reduce intr-un ritm mai rapid decat se anticipa inițial. Potrivit informațiilor furnizate de Wall Street Journal (WSJ) , experții economici prevad ca aceasta tendința pozitiva va continua și in anul urmator, aducand inflația la niveluri normale pentru prima data in ultimii trei ani. Conform estimarilor economiștilor de la Goldman Sachs, inflația de baza, care exclude alimentele și energia, in țarile afectate de valul de inflație post-Covid, precum SUA, Europa și mai multe piețe emergente, a inregistrat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

