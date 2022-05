Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de consum in economia Marii Britanii au atins in aprilie cel mai inalt nivel din ultimii 40 de ani, deoarece cresterea facturilor la energie si alimente a adancit o criza a costului vietii care ameninta sa cufunde tara in recesiune pe parcursul

- Peste patru din cinci britanici sunt ingrijorati de cresterea costurilor vietii si de capacitatea lor de a-si permite asigurarea nevoilor de baza, cum ar fi hrana si energia, in urmatoarele luni, potrivit unui nou sondaj publicat marti. In sondajul la care au participat 2.000 de britanici, realizat…

- Comitetul de politica monetara al bancii a aprobat o crestere de 0,25 puncte procentuale a dobindii cheie, cu o majoritate de 6-3, ducand dobanda la 1%. Banca a spus ca trei membri au preferat sa majoreze dobanda cheie cu 0,5 puncte procentuale, pana la 1,25%. La fel ca multe banci centrale din intreaga…

- Preturile petrolului au crescut joi, cu peste 1%, dupa o tendinta negativa initiala, deoarece investitorii au acoperit pozitii scurte inaintea unui weekend prelungit, si au reactionat la stirile ca Uniunea Europeana ar putea interzice treptat importurile de petrol rusesc, transmite Reuters. Fii…

- Banca centrala a avertizat miercuri ca inflatia de consum din Rusia va continua sa se accelereze in termeni anuali din cauza efectelor de baza, spunand ca volatilitatea rublei va duce la presiunea inflationista. Inflatia saptamanala din Rusia a incetinit la 0,66% in saptamana incheiata pe 8 aprilie,…

- Indicele preturilor de consum din Marea Britanie s-a situat in martie la 7%, comparativ cu 6,2% luna anterioara, acesta fiind cel mai ridicat nivel incepand din 1992, a anuntat, miercuri, Oficiul National de Statistica (ONS), citat de agentia EFE.Cresterea inflatiei a venit ca raspuns la majorarea…