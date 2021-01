Stiri pe aceeasi tema

- Ceasurile inteligente au functiile de sanatate necesare pentru a depista noul coronavirus cu mai multe zile inainte ca acesta sa-si faca simtita prezenta. Lipsesc doar corelarea acestora si suportul software. Mai multe studii stiintifice realizate in ultimul an au ajuns la aceeasi concluzie:…

- Amenințarea primita pe canalele de comunicații a controlorilor de trafic aerian le-a dat fiori americanilor, care investigheaza posibila amenințare terorista, relateaza CBS News. Mai mulți controlori de trafic aerian din New York au auzit luni o amenințare ingrozitoare in inregistrarea obținuta in exclusivitate…

- Noua mutatie a coronavirusului detectata in Marea Britanie se transmite mai usor, dar poate fi tinuta sub control la fel ca si celelalte tulpini, au subliniat oficiali din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit DPA și preluata de Agerpres. ”Situatia nu este scapata de sub control,…

- Noi cercetari sugereaza ca o mutație a coronavirusului la inceputul pandemiei a ajutat-o ​​sa se raspandeasca mai ușor și a facut mai dificila oprirea, relateaza New York Times. Mutația, cunoscuta sub numele de 614G, a fost observata pentru prima data in China in ianuarie, inainte de a se raspandi rapid…