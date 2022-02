Statul aista de la care tot cerem sa rezolve problemele reale care ne amarasc zilele este un conglomerat de instituții, care instituții funcționeaza dupa legi pe care oamenii care le populeaza se presupune ca le respecta. Daca nu o fac, exista instituții care ar trebui sa sancționeze derapajele. Votați de popor sau numiți de partidele […] The post Inepții statului eșuat first appeared on Ziarul National .