Industria creditelor rapide. Cum să te descurci cu un credit cu dobândă mare, termen scurt, dar care poate susține cheltuieli neprevăzute Una dintre industriile care au capatat avant pe piața romaneasca e cea a imprumuturilor rapide, cu valoare relativ mica. Destinata in principal celor cu venituri reduse, care nu pot face fața unor cheltuieli neprevazute, sau nu au venituri suficiente pentru a lua un credit bancar, au, de obicei, dobanzi mari, perioada scurta de creditare și cerințe minime pentru acordare. Acestea sunt, in același timp, rapide, dar și riscante, iar cei care le contracteaza trebuie sa fie foarte atenți la posibilitatea de rambursare și la veniturile obținute. DAE poate ajunge și la 30.000% pe an, mai ales ca dobanzile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

