Stiri pe aceeasi tema

- Moralul producatorilor și furnizorilor germani de automobile s-a imbunatațit in august, constata cel mai recent sondaj de afaceri al Institutului ifo.Evaluarea industriei a crescut de la minus 68,3 puncte in iulie la minus 34,8 puncte in august. Așteptarile de afaceri au scazut ușor,…

- Inmatricularile de mașini au scazut in prima jumatate a anului cu 39.5%, la aproximativ 5.2 milioane de unitați, potrivit celui mai recent raport al Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA). Compania de consultanța PricewaterhouseCoopers (PwC) a realizat acum o analiza a pieței auto…

- Inmatricularile de autovehicule Dacia in Franta au urcat cu 15% in iulie, potrivit datelor Comitetului Constructorilor de Automobile (CCFA), la aproape 11.510 de unitati, continuand astfel tendința inceputa in iunie, relateaza Ziarul Financiar.Dupa o prima jumatate a anului influențata negativ…

- Volvo a publicat raportul vanzarilor pentru luna iulie, iar constructorul suedez a reușit sa incheie in creștere. Conform oficialilor companiei, luna trecuta au fost comercializate la nivel global 62.291 de mașini, in creștere cu 14.2% fața de perioada similara din 2019. Pe piața din Europa, producatorul…

- Piața auto din Romania continua sa inregistreze o scadere puternica a inmatricularilor de mașini noi și in luna iulie. Potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), luna trecuta au fost inmatriculate 12.950 de unitați, in scadere cu 44.2% comparativ cu aceeași…

- Piața auto europeana continua sa iși revina timid pe masura ce restricțiile de circulație impuse de autoritați au fost eliminate. Potrivit datelor oficiale publicate in aceasta saptamana de Asociația Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA), in luna iunie au fost inmatriculate aproape 1.13 milioane…

- Piata auto din Romania a scazut in primul semestru al anului cu aproape 32% fata de aceeasi perioada din 2019, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA), publicate luni, relateaza Agerpres.Citește și: Unii au pierdut, alții caștiga: meseriile care au inregistrat…

- Piata auto europeana ar urma sa inregistreze in acest an o cadere istorica de 25% din cauza pandemiei de coronavirus, a estimat Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) in noile sale prognoze publicate marti, transmite Reuters.Citește și: Final de epoca in PNL: au picat celebrii…