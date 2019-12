Stiri pe aceeasi tema

- Dacia considera ca statul roman trebuie sa continue programul Rabla și in anul 2020, intrucat acesta contribuie la innoirea parcului auto national prin cumpararea de mașini noi, in detrimentul mașinilor second-hand importate. Christophe Dridi, directorul general al Automobile Dacia, afirma ca Programul…

- Directorul Automobile Dacia a precizat ca industria auto din Romania produce 14% din Produsul Intern Brut si reprezinta 26% din exporturile Romaniei. "Industria auto este foarte importanta pentru Romania, pentru ca aceasta reprezinta 14% din PIB si 26 % din exporturi, si de aceea avem 5 prioritati…

- Industria auto din Romania are nevoie ca Guvernul sa continue sa puna presiune in favoarea automobilelor noi si impotriva masinilor uzate, in special prin programul Rabla, i-a transmis marti seara directorul general al Automobile Dacia, Christophe Dridi, prim-ministrului Ludovic Orban, in cadrul…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul demis Viorica Dancila, a recunoscut, luni seara, ca la inceputul mandatului sau in fruntea Guvernului i s-a cerut sa citeasca discursurile de pe foi, potrivit Agerpres. Dancila a mai spus ca și-ar dori sa plece ”cat mai repede de la Palatul Victoria”.…

- Șeful Dacia Romania a declarat razboi mașinilor la mana a doua care circula in Romania. Christophe Dridi a enumerat cele patru prioritați Dacia, iar dupa construirea de autostrazi, eliminarea mașinilor vechi și poluante este cel de-al doilea obiectiv. „La Automobile Dacia avem patru prioritati: prima…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, sustine ca este ”increzator” ca Guvernul va fi votat, pentru ca, altfel, Viorica Dancila ar ramane ”la putere”. ”Suntem deschisi la un dialog, la gasirea celor mai bune solutii, pentru ca Romania sa aiba un guvern eficient, care sa aiba majoritate parlamentara si…

- Temperaturile aerului vor creste incepand de miercuri urmand sa ajunga, in a doua parte a saptamanii viitoare, chiar si la 25 de grade in Lunca Dunarii, potrivit directorului general al Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu. Aceasta a aratat, de asemenea, ca pe parcursul lunii octombrie…