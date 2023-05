Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a declarat marti ca luptele au scazut in intensitate in Bahmut, dar bombardamentele continua in zona din jur. Trupele ucrainene mentin un mic punct de sprijin la marginea orasului, in timp ce fortele rusesti curata zonele pe care le detin, relateaza Reuters. Fortele ruse au declarat sambata…

- Veniturile inregistrate in 2022 de Kazahstan din exporturile de petrol au crescut cu 50%, gratie exploziei pretului titeiului, chiar daca volumul livrarilor de petrol peste hotare a scazut, arata datele statistice publicate marti, transmite Reuters.Kazahstanul depinde de transportul petrolului pe…

- Guvernul ceh a impus sancțiuni impotriva Patriarhului Kirill al Moscovei și al Intregii Rusii. Potrivit Aktualne.сz , el a devenit primul cetațean al Federației Ruse care a fost inclus pe lista naționala de sancțiuni a acestei țari, scrie ROSBALT. De asemenea, ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky,…

- China a fost intotdeauna de partea pacii in criza ucraineana, iar principala poziție a Chinei este sa indemne la pace și sa promoveze negocierile, a adaugat liderul chinez, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.Volodimir Zelenski a confirmat pe Twitter discuția: „Am avut o convorbire telefonica lunga…

- Pakistanul a plasat prima sa comanda de țiței rusesc la preț redus in cadrul unui acord incheiat intre Islamabad și Moscova, a declarat ministrul pakistanez al petrolului, citat de Reuters.Achiziția Pakistanului ofera Rusiei o noua piața de desfacere, care se adauga la vanzarile tot mai mari ale…

- Un schimb de prizonieri de Paște a fost facut public de reprezentanții Ucrainei și Rusiei. Ucraina a anunțat ca aproximativ 130 de prizonieri de razboi ucraineni au fost eliberați și s-au intors acasa intr-un „mare schimb de Paște”. Și fondatorul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a publicat…

- Procurorul-sef al Europei, Laura Codruta Kovesi, a declarat pentru Agentia France-Presse ca doreste sa investigheze persoanele care submineaza sanctiunile impuse impotriva Rusiei. Parchetul European este insarcinat sa investigheze orice infractiune care se considera ca a prejudiciat banii UE, ceea ce…

- Rusia nu va relua participarea la tratatul New START de reducere a armelor nucleare cu Statele Unite pana cand Washingtonul nu va asculta pozitia Moscovei, a declarat marti, 28 februarie, purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, informeaza Reuters și Agerpres . Menționam ca saptamana trecuta,…