Industria aeriană va lansa luna viitoare o aplicație de călătorie în care vor fi stocate vaccinările și testele pentru Covid-19 IATA Travel Pass, o noua aplicație menita sa ajute calatorii sa-și stocheze și sa gestioneze certificarile pentru teste și vaccinurile Covid-19 va fi lansata luna viitoare, anunța CNN, preluat de Mediafax.

IATA Travel Pass este dezvoltat de International Air Transport Association (IATA), asociația comerciala globala la care sunt membre 290 de companii aeriene.

IATA spera ca aplicația mobila gratuita va fi cheia pentru redeschiderea frontierelor și pentru ca oamenii sa zboare din nou, fara a fi nevoie de carantina.

Aplicația Travel Pass funcționeaza în patru moduri.

În primul…

