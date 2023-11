Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla cu Laura Lavric? Aceasta este intrebarea la care fanii cauta raspuns, asta in urma ultimei sale apariții. Cunoscuta interpreta de muzica populara a fost surprinsa, in urma cu puțin timp, in oraș, in timp ce și-a ingrijorat fanii cu apariția sa. Iata unde a fost vazuta artista!

- Interpreta de muzica populara Saveta Bogdan intervine in scandalul momentului, ce o vizeaza pe colega ei din industrie, renumita Irina Loghin. Mare artista, aceasta a fost pusa intr-o situație umilitoare recent, la Iași, cand o prezentatoare i-a intrerupt momentul, precizand ca trebuie sa cante și alții.…

- Cosmina Adam il sarbatorește pe iubitul ei, Claudiu Matei. Vedeta și partenerul ei se iubesc de cateva luni, iar peste o saptamana vor spune „Da” in fața ofițerului de stare civila. Astazi, pe rețelele de socializare, cantareața i-a transmis un mesaj special viitorului ei soț.

- Ziua de 25 septembrie este una bogata in evenimente istorice remarcabile: Batalia de la Nicopole și a doua calatorie a lui Cristofor Columb. De asemenea, se implinesc 110 ani de la nașterea legendarei interprete de muzica populara, Maria Tanase.

- Elena Merișoreanu a fost cea mai buna prietena a regretatei Ionela Prodan și o cunoaște pe Anamaria inca din primele luni de viața. Cantareața de muzica populara nu s-a ferit sa vorbeasca despre divorțul rasunator al impresarei de Laurențiu Reghecampf.Elena Merișoreanu, una dintre cele mai indragite…

- Maria Ciobanu, celebra cantareața de muzica populara, a implinit in urma cu doua zile frumoasa varsta de 86 de ani. Au aparut imagini de peste Ocean, de la ziua de naștere a interpretei. Un detaliu deloc fericit a atras atenția internauților. Cum apare artista pe internet. Foto Maria Ciobanu a implinit…

- Maria Carneci era la un pas de a fi martora la explozia din Crevedia. Interpreta de muzica populara a cantat in localitate vineri seara, la un eveniment, iar sambata a avut loc tragedia care a vatamat zeci de persoane.

- Indragita cantareața de muzica populara Oana Bozga-Pintea a anunțat pe pagina sa de Facebook ca turneul „TINEREȚE”, proiectul sau de suflet, ajunge joi, 31 august 2023, la Alba Iulia. Festivalul Folcloric „TINEREȚE” este un spectacol gandit și inițiat de tanara artista avand ca scop principal promovarea…